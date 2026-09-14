Cronaca
|
14/09/2026 09:42

Nube cenere Etna alta 4 km, a Catania arrivi sospesi oggi 14 settembre

Fino alle 16 di oggi pomeriggio.

di Redazione

Catania – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente al settore C1.

Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 16:00 ora locale del 14 settembre.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata

Consigliati