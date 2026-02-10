Nudo nel centro di Adrano sotto la pioggia: trovato e affidato a un parente

Adrano, Catania – La polizia ha rintracciato il cittadino straniero 27enne che, nei giorni scorsi, è stato visto circolare seminudo tra le vie del centro storico di Adrano, sotto una pioggia battente (foto Facebook).

L’uomo, con problemi di salute, è stato aiutato dagli agenti di Adrano che, durante un acquazzone, sono intervenuti per prestare i primi soccorsi, dopo alcune segnalazioni giunte in sala operativa.

I poliziotti hanno avviato le ricerche in più punti del centro, controllando le diverse viuzze vicino alla piazza Umberto, fino a quando il giovane è stato avvistato e raggiunto.

Infreddolito, il 27enne straniero, mai aggressivo, è stato prima di tutto aiutato dagli agenti che hanno tentato di avviare un dialogo con lui in modo da verificare la necessità di cure mediche e per cercare di comprendere le ragioni del suo gesto. L’uomo, sempre molto collaborativo, ha fornito una sua versione, alternando momenti di evidente confusione con periodi di lucidità, come nel momento in cui ha declinato le proprie generalità.

Considerata l’assenza di documenti al seguito, il giovane è stato condotto negli uffici del commissariato per i rilievi foto-dattiloscopici in modo da essere identificato. Dagli accertamenti è emerso che, nei suoi confronti, era stata sporta una denuncia di scomparsa, nel febbraio 2024. Per questo motivo, i poliziotti hanno rintracciato uno dei familiari che, da qualche settimana, si era trasferito ad Adrano.

Il familiare si è precipitato in commissariato, esibendo agli agenti una documentazione medica che attestava la patologia sofferta dal 27enne, disturbo che, in alcuni casi, lo porta ad adottare delle condotte bizzarre, senza però sfociare in atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri. Il giovane è stato affidato al familiare che è stato invitato ad esercitare una più assidua vigilanza.

