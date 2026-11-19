Caltanissetta – Spunta la raccomandazione del fratello al vertice della Guardia di Finanza nell’indagine dei pm di Caltanissetta sull’ex capo della polizia Gianni De Gennaro.

La Procura ne aveva chiesto l’arresto sostenendo che avesse inquinato le indagini sulla strage di via D’Amelio, in particolare gli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice; il gip, però, pur ritenendo poco chiari alcuni comportamenti dell’ex superpoliziotto, ha negato la misura cautelare ritenendo che non ci siano indizi che si sia mosso per fermare l’inchiesta sull’attentato del 1992.

Per il giudice piuttosto, De Gennaro temeva che tornasse alla ribalta la misteriosa storia della cattura del pentito Salvatore Contorno.

Nella richiesta di domiciliari, depositata dopo l’appello al Riesame contro il provvedimento del giudice, i magistrati inseriscono una intercettazione del 13 aprile del 2023.



De Gennaro parla col fratello Andrea, tra i papabili per la nomina a comandante generale della Guardia di Finanza. Nel corso della conversazione Andrea De Gennaro lo invita a mettersi in contatto con Gianni Letta. “Però è urgente”, gli dice. “Allora gli devi dire di spegnere quell’altro, quello, perché non si sta comportando bene il suo capo delegazione dentro”, gli spiega chiedendogli di fatto, scrivono i pm, di “perorare la sua nomina a discapito delle intenzioni manifestate invece dal Ministro degli Esteri che evidentemente propendeva per altri candidati”.

“Bisogna dirgli non hai capito… il nome è quello, punto e basta!” aggiunge Andrea De Gennaro. L’ex capo della polizia gli risponde che l’indomani avrebbe incontrato Letta e nell’occasione gli avrebbe riportato le richieste del fratello.

“Anche perché io gli do la risposta positiva…”, intendendo che stava per accettare l’incarico di presidente di Eurolink.

Sempre agli atti dell’inchiesta sono finite le conversazioni in cui de Gennaro, che aveva saputo dall’ex pm della Dna Prestipino di essere intercettato (Prestipino è indagato per fuga di notizie ndr), evitava di chiamare al telefono personalità amiche come l’ex presidente della Camera Luciano Violante, l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano temendo di creare loro problemi. “Io ti dico la verità, nonostante abbia un rapporto molto amichevole con Luciano Violante, Gianni Letta e un buon rapporto con Mantovano, io non l’ho più chiamato, e ho chiesto a mio fratello Andrea di dirgli ‘di’ ad Alfredo che io non lo chiamo perché siccome non so che tipo di indagini stanno facendo su di me non voglio minimamente creargli fastidi… “, spiegava De Gennaro al suo interlocutore. E aggiunge: “la stessa cosa ho detto ad Andrea di fare con Crosetto, risposta di Crosetto ‘a me non me ne frega un cazzo di ‘sti stronzi'”.

Interpellato in merito alle frasi di De Gennaro riportate nell’intercettazione, il ministro ha commentato: “Non è un termine che uso ed escludo di averlo usato. Non sono mie parole, avrà sintetizzato perchè era arrabbiato. Avrò detto che non c’era problema a ricevere una telefonata di auguri anche se lui temesse di essere indagato. Si tratta di come una persona abbia riferito ad una terza persona ciò che io avrei detto ad una quarta persona. Ciò è surreale! – ha aggiunto Crosetto – Ed è ancora più surreale trovarlo scritto perché non penso abbia né rilevanza né attinenza con le indagini in corso”.

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