Nuova emissione di cenere dall’Etna, allarme rosso per i voli a Catania, cinque arrivi l’ora

Dalle 13.30 gli atterraggi sono stati ridotti da dieci a cinque l’ora: misura è valida fino alle 21.

Catania – L’intensa fase eruttiva con emissione di cenere ai crateri sommitali dell’Etna, che ha generato una nube alta circa quattro chilometri, ha imposto un’ulteriore limitazione agli arrivi all’aeroporto di Catania: dalle 13.30 gli atterraggi sono stati ridotti da dieci a cinque l’ora, misura valida fino alle 21. A pieno regime lo scalo può accogliere dodici voli ogni sessanta minuti. Nonostante le restrizioni, l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” rimane operativo. L’evoluzione del vulcano è costantemente seguita dall’INGV-Osservatorio Etneo di Catania, che alle 7 di questa mattina ha emesso un avviso per l’aviazione, il “VONA” (Volcano Observatory Notice for Aviation), di colore rosso, il livello di massima allerta su una scala di quattro. Il tremore vulcanico, indicatore dell’energia di risalita del magma, al momento si mantiene su valori medio-bassi.

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