Nuova ondata di caldo africano: Catania arancione

Catania – Bollino arancione l’1 agosto a Catania per il caldo. Con la quarta ondata di calore africano sull’Italia, sono attese punte vicine ai 40° gradi e aumentano le città col bollino rosso: oggi sono solo 3 ma domani saliranno a 11. Il primo agosto arriveranno invece a 19 le città più calde, mentre cinque avranno il bollino arancione.

Le città in rosso domani saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo. Sabato si aggiungeranno Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona. Sempre l’1 agosto saranno 5 le città col bollino arancione: Bari, Catania, Genova, Palermo, Trieste.

Più colpito dalla canicola sarà il Centro-Nord, ma rischi per la salute arrivano anche dall’afa opprimente: gli indici biometeorologici mettono infatti in luce un livello di estremo pericolo legato all’umidità. Ci sono zone dove il termometro non raggiungerà i 40 gradi, ma l’umidità alle stelle renderà l’aria irrespirabile, facendo schizzare la temperatura percepita a livelli critici.

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