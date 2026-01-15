Nuova scossa di terremoto nel Mar Ionio, segno di una situazione tettonica complessa

Reggio Calabria – Nuova scossa di terremoto alle 7:02 di oggi 15 gennaio nel Mar Ionio Settentrionale di magnitudo 4,3. Segue al terremoto di magnitudo 5,1 di sabato 10 gennaio scorso.

​Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato in mare aperto, con coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 38.6701 e longitudine 18.0505.

​L’ipocentro – ovvero il punto esatto in cui si è originata la frattura nel sottosuolo – è stato individuato a una profondità di circa 15 chilometri, una quota che classifica il sisma come “superficiale”, rendendolo potenzialmente avvertibile lungo le fasce costiere più prossime, nonostante la distanza dalla terraferma.

Localizzazione e avvertibilità

​La zona interessata, il Mar Ionio Settentrionale, si trova in un’area caratterizzata da un’importante attività tettonica, punto di incontro tra diverse placche.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, data la posizione dell’epicentro lontana dai principali centri abitati, ma è possibile che la scossa sia stata avvertita da residenti ai piani alti degli edifici nelle province di Lecce, Crotone e Reggio Calabria.

L’evento sismico avvertito tra Sicilia orientale e Calabria meridionale riaccende l’attenzione sui processi di subduzione della placca ionica e sulle possibili lacerazioni lungo il margine sud-occidentale dell’Arco Calabro-Peloritano.

