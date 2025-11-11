Nuovi collegamenti bus da Catania e Vittoria per l’aeroporto di Comiso

Comiso – Per raggiungere da Catania e Vittoria l’aeroporto di Comiso ci saranno dei nuovi collegamenti. La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha raggiunto un accordo con i dirigenti della ditta Giamporcaro, che gestisce in concessione i collegamenti degli autobus da Comiso e Vittoria per Catania, con fermate obbligatorie a Lentini.

Da ieri a collegare le tre città saranno nove tratte giornaliere (quattro nei giorni festivi), in orari coincidenti con i voli in arrivo e in partenza da Comiso e con fermata obbligatoria all’aeroporto «Pio La Torre». Altre trattative sono in corso con la ditta Sal di Licata per garantire i collegamenti della provincia di Agrigento e Caltanissetta (via Gela) e con altre aziende per la zona del calatino (Caltagirone, Grammichele) e per il sudest siciliano (Noto, Avola, Rosolini, Pozzallo, Ispica, Modica).

