Archeologia, nuovi scavi al Parco Archeologico della Valle dei Templi

Agrigento – Il Parco Archeologico della Valle dei Templi annuncia l’aggiudicazione e l’avvio dei nuovi scavi nel II Quartiere residenziale, quell’area strategica incastonata a Nord della Via Sacra, tra i templi di Giunone e della Concordia.

L’obiettivo è ambizioso: riportare alla luce la Casa VIIB, un oikos di età classica che custodisce, come in una capsula del tempo, le cicatrici della violenta distruzione operata dai Cartaginesi nel 406 a.C. Qui, tra muri in terra cruda e pavimenti antichi, riemergono gli spazi del quotidiano: l’andron, il cuore pulsante dei simposi maschili, e i resti di un secondo piano che il mito e la ricerca assegnano al mondo femminile.

Ma la vera sorpresa risiede nel tesoro votivo emerso nel 2023: statuette di offerenti, busti fittili e vasi miniaturistici che raccontano i riti di chiusura della casa, estremo saluto di una popolazione in fuga.

La vera novità? Il cantiere sarà un libro aperto. Grazie all’archeologia pubblica, i visitatori potranno assistere agli scavi in diretta, partecipare a laboratori sulla terra cruda e ad eventi bisettimanali.

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