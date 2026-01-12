Nuovo giacimento di gas in mare tra Gela e Licata, Enimed annuncia: in produzione «entro fine anno»

Gela, Caltanissetta – Il nuovo giacimento di gas offshore Gemini, nella costa a mare tra Gela e Licata, dovrebbe entrare in produzione «entro fine anno». Lo ha detto il manager Enimed Luca De Caro, intervenendo

nel corso della seduta del consiglio comunale di Gela convocata per fare il punto sugli investimenti di Eni nel territorio.

«Dopo la conclusione di Argo-Cassiopea, sempre per il gas a mare, che è in produzione, prevediamo un ulteriore sviluppo sul gas nella seconda metà dell’anno. Il giacimento Gemini è da

mettere in produzione entro fine 2026. Sono in fase avanzata gli studi su altre scoperte fatte in mare», ha spiegato De Caro che ha parlato anche delle concessioni per i campi a terra, dai quali si estrae greggio.

«I campi olio sono in produzione da anni – ha sottolineato – Siamo in attesa, dalla Regione siciliana, di avere riscontro sull’estensione delle concessioni. Sul territorio, quella più importante è Giaurone».

Da Eni è stato ribadito l’interesse a investire nel sito gelese. «Abbiamo un piano di migliorare e mantenere le strutture – ha proseguito il presidente di bioraffineria Luca Alburno –

stiamo rispettando tutti gli impegni e lo smantellamento degli impianti vetusti sarà completato nel 2029. E’ nostro interesse mettere a disposizione di altre iniziative imprenditoriali aree interne del sito locale Eni».

