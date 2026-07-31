Nuovo set cinematografico della Palomar a Scicli, Sampieri, Monterosso Almo e Ragusa

Scicli – Non è il commissario Montalbano.

Ma un film ambientato in Sicilia negli anni Sessanta del Novecento e che ha per protagonista una donna che interpreta il senso di libertà e di emancipazione dal pregiudizio. Sarà girato a Scicli, a Punta Pisciotto di Sampieri di Scicli, a Monterosso Almo e in piccola parte anche a Ragusa un nuovo film della casa cinematografica romana Palomar di Carlo degli Esposti, già produttrice del Commissario Montalbano.

A breve inizieranno i casting. Il regista cerca uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni e minori fra i 7 e i 7 anni, maschi e femmine.

I casting per le comparse e le figurazioni speciali si terranno il 6 e 7 agosto dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 nella sala dell’auditorium comunale di via Roma a Monterosso Almo.

Si cercano uomini e donne di ogni età che abbiano esperienza di recitazione, che sappiano ballare la tarantella siciliana, musiche anni Sessanta e valzer. Si cercano ragazzi e ragazze che abbiano pratica di ballo in generale; uomini di ogni età che sappiano guidare ciclomotori con le marce ed apecar. Ed ancora uomini di ogni che suonino strumenti musicali e che siano bravi a fischiare.

Fra pochi mesi il Ciak, si gira.

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