Catania – Odissea domenica scorsa per i passeggeri del volo FR5037 di Ryanair Sofia-Catania. L’aereo, che doveva partire alle 14.10, è atterrato nello scalo siciliano soltanto alle 21.29, accumulando un ritardo di oltre 5 ore.

Per oltre un centinaio di viaggiatori l’attesa si è protratta per l’intera giornata, tra aggiornamenti frammentari e continui rinvii. Con il passare delle ore, informa l’associazione ItaliaRimborso, “il ritardo ha inevitabilmente compromesso programmi e coincidenze, causando disagi a chi viaggiava per lavoro, motivi personali, esigenze sanitarie o semplicemente per iniziare un periodo di vacanza”.

Molti passeggeri sono rimasti all’interno dell’aeroporto bulgaro in attesa di informazioni certe sulla partenza del volo, mentre l’incertezza cresceva di pari passo con il ritardo accumulato dal collegamento.

Dalle verifiche effettuate, spiega l’associazione, il disservizio non risulta collegato a circostanze eccezionali quali condizioni meteorologiche avverse, restrizioni del traffico aereo o impatti con volatili. Le cause sarebbero invece riconducibili a problematiche operative della compagnia aerea.

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