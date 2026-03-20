Odori nauseabondi, sequestrato un serbatoio della raffineria Isab Sud

Priolo Gargallo, Siracusa – I carabinieri del Nucleo investigativo tutela ambientale e sanitaria hanno posto sotto sequestro un serbatoio situato all’interno della raffineria Isab Sud di Priolo Gargallo, nel cuore del polo industriale siracusano. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa a seguito di un incidente verificatosi nell’impianto.

In base alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, si è verificata una fuoriuscita di petrolio dalla parte superiore della struttura. Nonostante lo sversamento, l’evento non ha causato alcun danno o conseguenza agli altri impianti della raffineria, che sono rimasti operativi e in sicurezza.

Le autorità stanno ora cercando di accertare se vi sia una correlazione tra questa fuoriuscita di idrocarburi e le intense ondate di cattivi odori denunciate dalla popolazione locale tra il 17 e il 18 marzo. I miasmi avevano allarmato in particolar modo i residenti dei comuni di Siracusa, Solarino e Floridia, spingendo i rispettivi sindaci a richiedere l’intervento urgente dell’Arpa Sicilia per avviare un attento monitoraggio sulla qualità dell’aria in tutto il territorio coinvolto.

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