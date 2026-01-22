Attualità
22/01/2026 16:49

Offro lavoro, recruiting per personale alberghiero a Ragusa, Vittoria e Modica

Promosso dall'ex Ufficio di Collocamento

di Redazione

Ragusa – I Centri per l’impiego di Ragusa, Modica e Vittoria, con la partecipazione di GiGroup, organizzano delle giornate di pre-selezione, finalizzate all’inserimento lavorativo presso un’importante struttura alberghiera, di prossima apertura nel nostro territorio.

Gli interessati a partecipare, potranno cliccare sul seguente link e compilare il modulo entro il 25/01/2026.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7Mu58VLc0GFmyY1P3vQGBmEDlRfYX1HHpkGykHWRtw4olQ/viewform?usp=dialog

I candidati saranno contattati dal Centro per l’Impiego nel caso di idoneità dei requisiti. ( indicando la data e orario di convocazione).

 

 

