Oggi a Nicolosi l’ultimo saluto a Seby Navarria morto in un tragico sinistro stradale

Nicolosi – Oggi Nicolosi si è fermata per dare l’ultimo saluto a Sebastiano “Seby” Navarria, il ragazzo di 27 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sera lungo la Strada Statale 121, in direzione Paternò. I funerali si sono tenuti stamani nella Chiesa Madre del comune catanese. Il sindaco di Nicolosi ha proclamato il lutto cittadino disponendo bandiere a mezz’asta sulla Casa Comunale e l’interruzione delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, con la chiusura delle saracinesche durante l’ultimo saluto.

Nel frattempo continuano le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Paternò per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sebastiano Navarria si trovava come passeggero in una Ford Fiesta guidata da un amico: l’auto, per cause da accertare ha sbandato, ribaltandosi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due auto.

