Oggi i funerali dei quattro braccianti morti in un incidente mentre andavano al lavoro

Canicattì, Agrigento – Sarà il giorno dell’addio e del cordoglio collettivo per l’intera comunità di Canicattì. Oggi, alle ore 15:30, nella chiesa di Santa Chiara si terrà la celebrazione delle esequie di Antonio Agrò, Diego Giordano, Antonio Di Vincenzo e Gioacchino Liborio Ferrigno, i quattro braccianti agricoli morti tragicamente stamattina lungo la statale 123, in territorio di Naro, mentre si recavano sul luogo di lavoro. Per la data dei funerali, il sindaco Vincenzo Corbo ha proclamato il lutto cittadino.

Nel provvedimento adottato dal Municipio viene rimarcato come la comunità canicattinese sia stata profondamente scossa da un evento così drammatico. Il sindaco Corbo ha disposto la proclamazione del lutto ritenendo opportuno “interpretare il comune e unanime sentimento di sgomento e cordoglio della popolazione, manifestando in modo solenne il dolore della città”. Nell’atto firmato dal primo cittadino si sottolinea come sia “doveroso proclamare il lutto cittadino per esprimere la più sentita vicinanza e il profondo cordoglio della comunità ai familiari, duramente colpiti dalla dolorosa perdita dei loro cari”.

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Da sinistra: Antonino Agrò, Antonio Di Vincenzo, Liborio Firrigno e Diego Giordano

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