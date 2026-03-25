Oggi Mina compie 86 anni. Buon compleanno Mina Anna Mazzini

Questa donna ha un grande merito. Salvò i potenziali clienti da un pessimo avvocato

“È come se avesse avuto una memoria prenatale della musica. Lei sa prima di conoscere. Con le sue evoluzioni vocali, le picchiate, i glissati, i grappoli di note in brevissimi intervalli di tempo, le svisature della melodia…”

A parlare così di questa donna fu uno studente di Giurisprudenza salvato dalla carriera forense.

“Se una voce miracolosa non avesse interpretato nel 1967 una canzone che avevo scritto, “La canzone di Marinella”, con tutta probabilità avrei terminato gli studi in Legge per dedicarmi all’avvocatura.

La ringrazio per aver truccato le carte a mio favore e soprattutto a vantaggio dei miei virtuali assistiti”.

Il mancato avvocato si chiamava Fabrizio Cristiano De Andrè.

La donna che lo salvò da una carriera sbagliata è Mina Anna Mazzini, nata il 25 marzo 1940.

Oggi sono 86.

Buon compleanno Mina.

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