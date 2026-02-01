Roma, crolla un pino in via dei Fori Imperiali: tre persone schiacciate e ferite

Roma – Ancora un crollo di un pino in viale dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma: a distanza di poche settimane un altro pino è caduto questa mattina, domenica 1° febbraio, nel centro storico di Roma. Tanta paura per i passanti e numerosi turisti che in quel momento si trovavano a passeggiare a poche decine di metri da dove si è verificato l’ennesimo cedimento. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del Fuoco. Tre le persone ferite. Una ragazza è stata trasportata in ospedale al Santo Spirito ma non sarebbe in gravi condizioni. Diverse le ambulanze sul posto. Da inizio dell’anno a Roma sono caduti otto pini, a causa dell’ondata di maltempo.

