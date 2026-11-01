Omaggio a Guccini in Piazza Maggiore, in migliaia cantano nonostante la pioggia. VIDEO

Bologna – Sarà mica qualche goccia di pioggia – a scendere sul cuore di Bologna – ad affievolire l’entusiasmo di migliaia di persone raccolte in una Piazza Maggiore trapuntata di ombrelli colorati, per ricordare Francesco Guccini, il ‘Maestrone’ di Pavana, morto a 86 anni lo scorso 6 agosto.

Sarà mica qualche goccia di pioggia a cancellare l’affetto di un popolo, seduto a terra sul selciato davanti alla Basilica di San Petronio, o sul ‘Crescentone’ e sotto i portici, che chitarra in mano, sussurra o intona a squarciagola le canzoni che hanno reso celebre il ‘magistero’ del cantautore modenese. Indimenticato e indimenticabile per un popolo che, stretto nella piazza simbolo della città emiliana gremita da ogni angolazione, mischia adulti e bambini; ragazzi e studenti universitari; genitori con un piccolo nel passeggino, sorridente sulle spalle o appisolato nel marsupio nonostante il gran vociare e nonni; coppie mano nella mano.

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