Omaggio a Klimt di Goart a Pozzallo

Pozzallo – Un’atmosfera intensa e profondamente partecipata ha accompagnato, ieri 7 febbraio, l’inaugurazione della mostra “Omaggio a Klimt – Frammenti, forme e colore”, ospitata a Pozzallo presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”.

La mostra, firmata GOART&LAB e capitanata dall’ artista Gabriela Costache e Simona Giugliano, nasce da un progetto che affonda le sue radici in una prima esposizione presentata tre anni fa a Villa Penna, a Scicli, ma che oggi viene rinnovato e completamente rivisitato, con uno sguardo più maturo, consapevole e approfondito sul linguaggio e sulla figura di Gustav Klimt.

Attraverso opere e installazioni realizzate dagli studenti dei corsi di GOART&LAB, il percorso espositivo restituisce un racconto capace di unire studio, ricerca e interpretazione personale, trasformando il riferimento al grande maestro viennese in un’esperienza emotiva e formativa.

La mostra è a ingresso gratuito ed è visitabile tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.00 (domenica compresa) fino all’8 marzo 2026, presso la sede della Società Operaia in Piazza Portosalvo 4, a Pozzallo.

Le scuole del territorio possono prenotare la visita al numero 0932 953252.

Per i ragazzi dai 9 ai 15 anni è inoltre attivo il concorso d’arte “Interpretazione Klimt”.

© Riproduzione riservata