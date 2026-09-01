Omicidio a Modica, ucciso un cittadino straniero a Villa Tedeschi Casa comunità

Modica – Un omicidio si è verificato poco fa a Modica, nella zona di Villa Tedeschi – Casa Comunità, in contrada Raddusa. Le prime informazioni parlano di un uomo di origini straniere trovato senza vita e di un altro uomo, anch’egli straniero, che sarebbe stato fermato dai Carabinieri per accertamenti. Al momento non emergono dettagli sulla dinamica e si attendono conferme ufficiali, mentre gli investigatori stanno ricostruendo le fasi dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e constatato la gravità della situazione, e i Carabinieri della Compagnia di Modica. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e raccogliere ogni elemento utile a chiarire cosa sia successo all’interno o nei pressi della struttura.

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