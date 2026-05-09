Omicidio a Palermo, Placido Barrile ucciso con 5 colpi di pistola alla testa

Palermo – Agguato mortale a Palermo. Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato ucciso con almeno 5 colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua Smart. Sembra che abbia ferite al volto e alla testa. L’omicidio è avvenuto in via Paladini, al Cep, davanti ai locali della quinta circoscrizione, a due passi dal murales dedicato a Totò Schillaci.

A lanciare l’allarme è stato il fratello. Sono arrivati i sanitari del 118 ma per la vittima non c’era più nulla da fare. La zona è stata transennata dai carabinieri che stanno indagando. Verranno analizzate le videocamere di sorveglianze della zona.

Barrile, nel 2014, era finito agli arresti domiciliari per una rapina violenta: con un complice aveva picchiato a sangue un uomo per derubarlo di borsello e catena d’oro. Due anni più tardi era finito nuovamente nei guai perché spacciava mentre si trovava ai domiciliari.

© Riproduzione riservata