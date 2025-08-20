Omicidio a Punta Corvo a Scicli, fermato il presunto assassino

Scicli – Nessuna ufficialità dall’Arma dei carabinieri e dalla Procura di Ragusa, titolari delle indagini, ma ci sarebbe un fermato per l’omicidio di Fadhel Fergani, il tunisino di 34 anni accoltellato alle 11:30 di questa mattina in Via Guttuso, in contrada Punta Corvo alle porte di Sampieri.

L’uomo è stato accoltellato alla gola da un connazionale più giovane, pare per un litigio. L’assassino ha tentato la fuga, ma è stato rintracciato grazie alla collaborazione di altri connazionali che conoscevano i suoi movimenti. Sul luogo del delitto anche il reparto RIS dei Carabinieri.

Fadhel era in Italia da circa 5 anni. Aveva acquistato un piccolo terreno e aveva alle sue dipendenze due operai.

