Omicidio a Siracusa, ucciso a colpi di arma da fuoco per strada un venditore ambulante di cozze

Siracusa – È morto l’uomo di 37 anni ferito da un colpo di pistola oggi pomeriggio in via Elorina, nella zona a sud di Siracusa. Forse una lite finita male, proprio vicino al parcheggio che si affaccia sulla trafficata arteria stradale, alla base dell’episodio su cui indagano i carabinieri che non escludono alcuna pista. I testimoni affermano di avere sentito alcuni colpi di arma da fuoco. L’uomo, colpito da una pallottola al torace, è stato trasportato all’ospedale Umberto I in gravi condizioni dove è deceduto poco dopo. Mentre chi ha sparato ha fatto perdere le proprie tracce.

La vittima era un venditore ambulante di cozze e frutti di mare.

© Riproduzione riservata