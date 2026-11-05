Omicidio Alessandro Barreca, la vittima conosceva il suo assassino

Gangi, Palermo – Alessandro Barreca probabilmente conosceva il suo assassino. L’imprenditore agricolo di Gangi ucciso sabato nelle campagne tra Gangi e Villadoro nell’ennese in contrada Rolica, è sceso dal suo fuoristrada in un luogo isolato, in un pomeriggio di pioggia lasciando la portiera aperta, i fari e il motore accesi. Per i carabinieri, coordinati dalla procura di Termini Imerese, potrebbe essere andato incontro al suo assassino.

Sabato pomeriggio la vittima era uscita si casa a Gangi intorno alle 14.15. Alle 15.30 l’ultimo accesso registrato su WhatsApp. Da quel momento, il silenzio. Quando il maltempo ha iniziato ad abbattersi sulle Madonie, la moglie ha provato a contattarlo più volte. Erano circa le 16. Il cellulare squillava, ma dall’altra parte non arrivava alcuna risposta.

Alle 19.30, non avendo più notizie del marito, la donna ha chiesto a un amico di Alessandro di raggiungere la contrada Rolica, dove ci sono i fabbricati dell’azienda agricola. Nessuna traccia. L’amico ha proseguito a piedi fino all’area più alta del fondo, dove erano custoditi gli animali. Anche lì, nulla.

La denuncia ai carabinieri è arrivata in prima serata. Sul posto sono arrivati i militari delle stazioni di Villadoro e Gangi che hanno cercato per ore l’imprenditore. La svolta è arrivata alle 3 di notte: a cento metri dall’abitazione, su una trazzera sterrata gli investigatori hanno individuato il fuoristrada Nissan dell’uomo. Pochi metri più in là il corpo senza vita dell’imprenditore.

L’assassino, secondo i primi accertamenti, avrebbe sparato da distanza ravvicinata, non più di due metri. Ha usato un fucile caricato a pallettoni, munizioni da caccia capaci di provocare ferite devastanti. Due i colpi esplosi: uno al petto, l’altro tra la spalla e la scapola. Un’esecuzione che non gli ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza.

A cercarlo tutta la notte è stato un suo fraterno amico Giuseppe Manzoni che ha voluto affidare su Facebookl’ultimo pensiero per Alessandro: «La famiglia non si sceglie, tutto il resto sì. Ci siamo incontrati per caso da ormai quasi 40 anni ed è nata una amicizia fraterna che va oltre la conoscenza e al volersi bene – scrive l’amico in un lungo post su Facebook – Ti ho cercato tutta la notte nonostante le avversità atmosferiche con la speranza di poterti aiutare come è capitato tante volte. Speravo in un epilogo diverso, purtroppo ho fallito».

La zona è stata transennata per consentire i rilievi del nucleo di investigazioni scientifiche. Un vecchio casolare poco distante dalla scena del delitto, è stato posto sotto sequestro dopo il rinvenimento di alcune tracce ritenute potenzialmente rilevanti per l’indagine.

Sequestrati anche il telefono e il fuoristrada della vittima. Per tutta la notte investigatori e carabinieri hanno ascoltato familiari, vicini e conoscenti nel tentativo di ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo e verificare se qualcuno abbia sentito spari o notato presenze sospette nelle ore precedenti al delitto.

La Procura guidata da Angelo Cavallo segue diverse piste. Tra queste, quella di dissapori personali, contrasti con vicini e vecchie tensioni maturate nell’ambiente di lavoro. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

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