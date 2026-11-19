Gangi, Palermo – “Mi sfruttava a livello economico, mi trattava male e non mi pagava. Dovevo sempre essere io a chiedere i soldi”. Sono le parole con cui Mauro Ferrarello ha cercato di spiegare il movente dell’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo ucciso lo scorso 31 ottobre nelle campagne di Gangi, in provincia di Palermo.

L’uomo ha ribadito la propria versione dei fatti davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura.

Ferrarello ha confermato di aver agito da solo, riconducendo il gesto ai rapporti lavorativi ed economici con la vittima. Secondo quanto dichiarato dall’indagato, l’imprenditore lo avrebbe sfruttato economicamente, trattandolo male e non corrispondendogli regolarmente il denaro dovuto.

Una situazione che, stando alla sua ricostruzione, avrebbe alimentato il risentimento nei confronti di Barreca.

Ferrarello ha inoltre ammesso di aver atteso l’arrivo dell’imprenditore armato di un fucile, con il quale avrebbe poi esploso i colpi mortali.

Il delitto è avvenuto il 31 ottobre scorso in contrada Rolica, nelle campagne di Gangi. Secondo la ricostruzione fornita dall’indagato, Ferrarello avrebbe atteso la vittima con un fucile Franchi, che ha dichiarato di aver sottratto nel 2022 a un vicino, Leonardo Gulino, dopo la morte di quest’ultimo. L’operaio avrebbe portato con sé anche un binocolo e una pistola Beretta calibro 7,65.

“Quando ho sentito arrivare Barreca a bordo della sua auto ho capito che fosse lui”, ha raccontato Ferrarello durante l’interrogatorio. A quel punto avrebbe aperto il fuoco contro l’imprenditore. Il primo colpo, poi un secondo. Successivamente avrebbe ricaricato il fucile, esplodendo altri due colpi, per un totale di quattro spari.

Secondo quanto riferito dall’indagato, Barreca non avrebbe pronunciato alcuna parola durante l’aggressione.

Durante l’udienza, Ferrarello ha manifestato pentimento per quanto accaduto, sostenendo di aver perso il controllo al momento dell’arrivo dell’imprenditore. “Ricordo di avere perso la lucidità, neanche in questo momento mi rendo conto di quello che ho fatto e capisco la gravità del gesto compiuto“, ha dichiarato.

L’indagato ha poi aggiunto: “Posso dire che se potessi tornare indietro sicuramente non farei questo sbaglio. Sono pentito di tale gesto e comunque non lo rifarei in nessun caso“.

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