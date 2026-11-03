Omicidio del cognato del vescovo di Ragusa, venerdì l’autopsia sul corpo di Alessandro Barreca

Gangi, Palermo – È stata fissata per la giornata di venerdì prossimo l’autopsia sul cadavere di Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 54 anni trovato privo di vita all’alba di domenica in contrada Rolica, nell’area rurale situata tra i territori di Gangi e Nicosia, nel cuore del comprensorio delle Madonie. L’uomo era cognato del vescovo di ragusa monsignor Pino La Placa.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto all’esterno del suo SUV. Le indagini per fare luce sull’agguato sono affidate ai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Gli investigatori stanno concentrando una parte fondamentale degli accertamenti sull’analisi forense dello smartphone appartenuto alla vittima. Gli ultimi dati di traffico e l’ultimo accesso registrato al telefono risalgono alle ore 15:30 di sabato pomeriggio, circa dodici ore prima rispetto al momento dell’effettivo ritrovamento del cadavere.

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