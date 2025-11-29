Omicidio Dezio a Vittoria, a Le Iene la confessione a Giulio Golia di Gaetano Pepi: “Sono stato io a uccidere”. VIDEO

Vittoria – Ai microfoni di Italia Uno l’anziano padre Gaetano Pepi, intervistato da Giulio Golia, ammette: “Sono stato io a uccidere Giuseppe Dezio”. È andato in onda durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva Le Iene il reportage di Golia sul fatto di sangue registratosi nelle campagne di Vittoria nel febbraio del 2016.

Gaetano Pepi si autoaccusa di essere l’assassino dell’imprenditore agricolo. Oggi in carcere c’è solo il figlio Antonino. La ricostruzione del programma di Italia Uno ha messo in luce le ricostruzioni discordanti e le confessioni ignorate durante il processo.

Gaetano Pepi sarebbe l’autore solitario dell’assassino, ritenuto innocente in primo grado e non più perseguibile perchè la Pubblica accusa non si è appellata. Nel processo però, oltre al padre, furono coinvolti anche i figli Marco, Alessandro e Antonino. L’assassinio arrivò al culmine dell’ennesima lite dovuta a problemi di confine tra le proprietà delle due famiglie. Gaetano Pepi confessò il delitto sin dal primo giorno, ma venne assolto in primo grado dalla Corte d‘Assise di Siracusa perché ritenuto non credibile. In secondo grado e in Cassazione il figlio Antonino è stato condannato per aver partecipato in concorso al delitto. Il monstrum giudiziario ha restituito l’assoluzione del presunto autore reo confesso in primo grado (non appellato) e la condanna in secondo e ultimo grado del figlio Antonino per aver partecipato al delitto.

