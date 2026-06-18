Omicidio di Giuseppe Florio, c’è un terzo arresto

Taormina – I carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona per l’omicidio del pensionato incensurato di 66 anni, Giuseppe Florio, vedovo, il cui cadavere, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, è stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia (Catania), dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante.

E’ una 53enne di Sesto San Giovanni (Milano), ma residente a Vercelli, nei cui confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio. La donna è accusata di essere stata complice nel delitto di Giuseppa Carmela Bianchino, 50 anni, di Taormina, e Gaetano Urfalino, 39 anni, pregiudicato originario di Palagonia (Catania), arrestati nei giorni successivi al delitto.

Nell’imminenza dell’inchiesta la 53enne era stata fermata per occultamento di cadavere e poi rilasciata. Le successive indagini coordinate dalla Procura di Messina, che si sono avvalse del supporto tecnico della sezione Cyber dei carabinieri di Catania e, soprattutto, di intercettazioni ambientali e telefoniche avviate dopo il delitto, secondo la Procura di Messina avrebbero fatto emergere un ruolo dell’indagata nel delitto.

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