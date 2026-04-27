Omicidio di Giuseppe Florio, due persone interrogate in caserma

Catania – Sembra ad un punto di svolta il mistero legato al ritrovamento del corpo di Giuseppe Florio, 66enne di Trappitello, avvenuto ieri mattina a Mitogio territorio del Comune di Castiglione di Sicilia.

Al momento, infatti, due persone sono già state prelevate da via Paladini a Trappitello, e portato in caserma a Taormina per essere sottoposto ad interrogatorio. Nulla è ancora trapelato, ma i sospetti avuto sembra siano confermati.

Florio è stato probabilmente colpito proprio a Trappitello, in via Paladini, zona di case popolari, e poi portato nel luogo del ritrovamento.

Sempre da notizie ancora da confermare, l’uomo è stato colpito con un martello in testa, e con varie coltellate anche all’addome.

Resta da capire, qualora i due interrogati fossero ritenuti gravemente indiziati, il movente dell’omicidio e se ha avuto l’aiuto di qualche complice.

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