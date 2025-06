Omicidio di Paolo Zuppardo ad Avola, 48enne ucciso in un agguato in strada: due persone si costituiscono

Paolo Zuppardo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato in pieno centro ad Avola: arrestati due uomini, padre e figlio

Avola – Omicidio ad Avola in Sicilia. Un uomo di 48 anni, Paolo Zuppardo, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato avvenuto in pieno centro. La polizia ha arrestato i due presunti responsabili: due uomini, padre e figlio, che si sono costituiti ammettendo però soltanto di aver aggredito e picchiato la vittima. Zuppardo era noto alle forze dell’ordine, coinvolto in passato in diverse inchieste di mafia.

L’agguato è avvenuto nella serata di mercoledì 18 giugno ad Avola, in provincia di Siracusa. La vittima, riferisce Ansa, è Paolo Zuppardo, 48 anni, freddato a colpi di pistola in pieno centro città.

L’uomo in passato era stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, tra cui l’operazione “Eclipse” che lo vedeva accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga e tentata estorsione aggravata.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, ci sarebbe stato inizialmente un inseguimento in auto per le vie cittadine tra la vittima e i suoi aggressori.

Zuppardo era alla guida della sua vettura quando sarebbe stato speronato da un’altra macchina. Il 48enne si sarebbe dato alla fuga cercando di seminare gli inseguitori.

I killer lo avrebbero però raggiunto e fermato. Ci sarebbe stata quindi una violenta colluttazione durante la quale il 48enne è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola.

