Omicidio di Salvatore Barreca, il cognato del vescovo di Ragusa. Preso un uomo di 35 anni, ha confessato

Era in fuga da giorni e si nascondeva in un casolare abbandonato.

Gangi, Palermo – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, il titolare dell’azienda agricola trovato morto a colpi di fucile nella sua proprietà in contrada Rolica, nelle campagne di Gangi. L’uomo era il cognato del Vescovo di Ragusa don Pino La Placa. I carabinieri hanno fermato un uomo di 35 anni, gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di omicidio volontario aggravato. L’uomo, che conosceva bene la vittima e i luoghi del delitto perché legato a Barreca da un rapporto di lavoro, è stato rintracciato dopo una lunga caccia all’uomo nelle campagne di Calascibetta, in provincia di Enna. Si nascondeva all’interno di un’abitazione abbandonata.

Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura di Termini Imerese, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, al termine di una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e del Nucleo investigativo del Gruppo di Monreale. Alle operazioni hanno collaborato il Ris di Messina e lo Squadrone eliportato Cacciatori Sicilia.

Le indagini sono partite subito dopo il ritrovamento del cadavere, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. Gli investigatori hanno ricostruito gli ultimi movimenti della vittima, passando al setaccio i rapporti personali e lavorativi, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Determinanti anche gli accertamenti tecnici e l’analisi dei telefoni cellulari.

Un elemento importante è stato il ritrovamento, in una zona rurale vicina al luogo dell’omicidio, di un fucile, una pistola e altri oggetti ritenuti utili alle indagini. Sulle armi sono stati disposti accertamenti balistici da parte del Ris per verificare eventuali collegamenti con il delitto.

Nel frattempo, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul trentacinquenne. Le verifiche avrebbero fatto emergere incongruenze tra le dichiarazioni inizialmente rese e la ricostruzione dei suoi spostamenti nel giorno dell’omicidio. I sospetti si sono rafforzati quando l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche, estese anche alle aree più impervie del territorio, si sono concluse con il suo ritrovamento nel territorio di Calascibetta.

Alla base del gesto dissapori per questioni economiche

I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di Mauro Ferrarello, 35 anni, originario di Gangi e residente a Cacchiamo, frazione di Calascibetta, gravemente indiziato dell’omicidio dell’imprenditore agricolo di 54 anni trovato ucciso nella propria azienda in contrada Rolica.

Fin dalle prime ore successive al delitto, gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione sulla cerchia delle persone che frequentavano abitualmente la vittima e la sua azienda agricola. Fondamentali si sono rivelati gli accertamenti sui dispositivi telefonici, le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e i rilievi eseguiti sulla scena del crimine.

Un ruolo determinante ha avuto il ritrovamento dell’arma del delitto. In un’area rurale poco distante dal luogo dell’agguato i carabinieri hanno recuperato un fucile da caccia, una pistola e altri oggetti ritenuti di interesse investigativo. Secondo quanto emerso, il fucile sarebbe stato occultato all’interno di un pozzo insieme ad alcuni indumenti e a delle cartucce nel tentativo di farne perdere le tracce. I reperti sono stati sequestrati e sottoposti agli accertamenti tecnici e balistici del Ris di Messina.

Le ricerche sul territorio hanno portato gli investigatori anche nei pressi di un vecchio fabbricato adiacente all’azienda agricola, utilizzato come ricovero per gli asini allevati da Barreca. In quell’area sono state repertate tracce e altri elementi ritenuti utili per la ricostruzione dell’omicidio. Le attività investigative sono state supportate anche dai cani molecolari e dagli specialisti dello Squadrone Cacciatori.

Secondo gli investigatori, l’assassino conosceva perfettamente le abitudini della vittima e avrebbe atteso il suo arrivo nei pressi delle stalle. Una circostanza che si inserisce in un quadro investigativo maturato progressivamente attraverso l’analisi degli elementi raccolti nei giorni successivi al delitto.

Ferrarello, che in passato aveva svolto lavori saltuari per l’imprenditore agricolo, aveva preso parte alle ricerche di Barreca subito dopo la scomparsa. Agli investigatori aveva raccontato di avere partecipato alle battute di ricerca e aveva descritto la vittima come “più di un datore di lavoro”, definendolo un amico. Sarebbe stato lui stesso, secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, a indicare la zona nella quale successivamente venne trovato il corpo dell’imprenditore.

Con il trascorrere delle ore, tuttavia, gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere elementi ritenuti non compatibili con le dichiarazioni inizialmente rese dall’uomo e con la ricostruzione dei suoi spostamenti nella giornata dell’omicidio. Parallelamente, i carabinieri hanno continuato a monitorarne la posizione.

Le ricerche si sono intensificate quando il trentacinquenne si è allontanato dalla propria abitazione, diventando di fatto irreperibile. Dopo una complessa attività di localizzazione sviluppata anche in aree rurali e zone impervie, i militari lo hanno rintracciato all’interno di un’abitazione abbandonata nelle campagne di Calascibetta, in provincia di Enna.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, durante l’interrogatorio davanti ai magistrati della procura di Termini l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Alla base del gesto, secondo la sua versione, vi sarebbero motivi di risentimento maturati nell’ambito del rapporto lavorativo con Barreca e legati anche a questioni economiche. Circostanze che restano al vaglio degli inquirenti e che dovranno essere ulteriormente verificate.

Alessandro Barreca era uscito di casa sabato alle 14.15 per raggiungere la propria azienda agricola in contrada Rolica. L’ultimo segnale registrato dal suo telefono cellulare risale alle 15.30. Da quel momento di lui si erano perse le tracce.

A lanciare l’allarme era stata la moglie Gandolfa Barreca, residente a Palermo insieme al figlio. Non riuscendo più a contattarlo, aveva chiesto a un amico dell’imprenditore di raggiungere l’azienda per verificare cosa fosse accaduto.

La drammatica scoperta è arrivata nella notte. Il corpo dell’imprenditore è stato trovato accanto al suo fuoristrada, a poca distanza dall’azienda agricola. Un particolare aveva subito colpito gli investigatori: il mezzo aveva ancora il motore acceso e i fari illuminati, elemento che farebbe ritenere che l’agguato si sia consumato in pochi istanti.

L’esame autoptico ha confermato che Barreca è stato raggiunto da due colpi di fucile esplosi a distanza ravvicinata. Ferite che non gli hanno lasciato scampo.

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