Condividi "Omicidio Ottaviano, Gianni Agosta era già indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna" sui social

Scicli – La denuncia dell’ex moglie nei suoi confronti risale a un mese prima dell’omicidio.

Gianni Agosta, l’imbianchino 43enne arrestato con l’accusa di essere l’assassino di Peppe Ottaviano, ha un precedente procedimento penale in corso per atti persecutori. A denunciarlo, nel mese di aprile 2024, poche settimane prima dell’omicidio, è stata la sua ex moglie dopo averlo segnalato più volte tanto che, il 15 marzo 2024 il Questore di Ragusa aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento.

© Riproduzione riservata