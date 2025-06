Omicidio Paolo Zuppardo, fermati Salvatore e Manuel Rametta, padre e figlio

Avola – Si terrà domani mattina alle 10, al Tribunale di Siracusa, l’udienza di convalida dei fermi nei confronti di Salvatore e Manuel Rametta, padre e figlio, rispettivamente di 57 e 26 anni, accusati dell’omicidio di Paolo Zuppardo, 48 anni, deceduto nell’ospedale di Avola dopo un agguato avvenuto la sera di mercoledì scorso ad Avola.

In giornata ci sarà il conferimento dell’incarico a due medici legali, Giuseppe Ragazzi e Giulia Grazia Pantè, che eseguiranno l’autopsia sulla salma della vittima, un uomo con un passato turbolento, scandito dal coinvolgimento in inchieste per traffico di droga ed estorsioni.

L’esame sarà fondamentale per svelare le ragioni del decesso del 48enne e verificare se davvero è morto a seguito dei colpi di pistola esplosi da un’arma sequestrata dalla polizia e ritenuta nella disponibilità degli indagati. Gli agenti del commissariato di Avola ed i magistrati della Procura di Siracusa nutrono dei dubbi su questa ipotesi: secondo un’autorevole fonte, emergerebbe una lesione in prossimità della nuca del 48enne, per cui resta da comprendere se riconducibile ad un proiettile o ad un colpo inflitto con il calcio dell’arma, così forte da portarlo poi alla morte, avvenuta qualche ora dopo all’ospedale Di Maria di Avola.

