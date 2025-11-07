Omicidio Peppe Lucifora, confermata condanna a 15 anni in Appello

Modica – La Prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa dell’ex carabiniere Davide Corallo ed ha confermato la condanna emessa in Appello pari a 15 anni di reclusione. Corallo è stato condannato per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. In primo grado era stato assolto con formula piena.

L’omicidio è stato consumato il 10 novembre del 2019 quando, all’interno di una stanza chiusa a chiave nella sua casa in largo XI febbraio a Modica, è stato ritrovato il cadavere.

© Riproduzione riservata