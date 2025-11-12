L'ex carabiniere Davide Corallo si è consegnato presso la struttura militare di Santa Maria Capua Vetere

Condividi "Omicidio Peppe Lucifora, l’ex carabiniere Davide Corallo si è costituito nel carcere militare" sui social

Modica – L’ex carabiniere Davide Corallo si è costituito recandosi al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dopo la decisione della Prima sezione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso confermando la condanna emessa in Appello pari a 15 anni di reclusione. Corallo è stato condannato per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora.

© Riproduzione riservata