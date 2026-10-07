Omicidio Peppe Ottaviano, Gianni Agosta e Antonino Morana in aula mentre i carabinieri mostrano le immagini della videosorveglianza

Scicli – Nove ore di udienza per ricostruire attraverso immagini e prove raccolte, movente e omicidio. Si celebra il processo per l’omicidio a Scicli di Giuseppe Ottaviano, ucciso nella notte tra l’11 e 12 maggio 2024 nella sua abitazione di via Manenti, in centro storico. Gli imputati sono Giovanni Agosta, 44 anni e il 27enne Antonino Morana; rispondono in concorso di omicidio aggravato e violazione di domicilio aggravata. Ieri è stato sentito il primo teste dell’accusa, il tenente colonnello Giuseppe Licciardello, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa che, nella lunga e minuziosa trattazione – iniziata alle 10 e finita con il controesame delle difese, poco dopo le 19 -, supportata da materiale video, ha esposto ogni passo dell’indagine condotta dai militari dell’Arma nelle sue varie articolazioni (Nucleo Investigativo di Ragusa, Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, Tenenza di Scicli e Ris di Messina).

Attraverso l’analisi delle fonti di prova raccolte con il coordinamento della Procura di Ragusa, l’ufficiale ha ricostruito movente e movimenti delle persone poi individuate e incriminate, dai tabulati telefonici, ai sopralluoghi svolti, secondo l’accusa, dai due imputati, allo studio dell’abitazione, fino alla reale scena del crimine fornendo la lettura investigativa di tutti gli elementi raccolti. Le difese nel controesame hanno sostanzialmente messo in dubbio la corretta corrispondenza dei due odierni imputati con le figure riprese dalle telecamere.

La Corte ha mantenuto la riserva sulla richiesta delle difese di disporre una perizia antropometrica mentre ha conferito incarico ad un perito per la trascrizione delle intercettazioni. Il processo èp stato rinviato al 27 ottobre per sentire altri due militari impegnati nella indagine. Secondo l’accusa il movente dell’omicidio sarebbe stato passionale: bloccare le insistenze di Ottaviano che voleva riprendere la relazione con la sua ex compagna, che in quel periodo era compagna di Agosta, uno degli imputati. La famiglia di Ottaviano si è costituita parte civile.

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