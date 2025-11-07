Omicidio Peppe Ottaviano, Gianni Agosta interrogato, si professa innocente

Scicli – Si è professato innocente Gianni Agosta, l’imbianchino 43enne di Scicli, arrestato con l’accusa di aver ucciso Peppe Ottaviano il 12 maggio 2024.

L’uomo è difeso dalla avvocata Maria Platania ed è ristretto nel carcere di contrada Pendente a Ragusa. Stamani è comparso davanti al giudice e ha rigettato ogni accusa professandosi estraneo ai fatti che gli sono contestati. Il magistrato si è riservato per la convalida dell’arresto ma l’uomo resta in carcere.

La sua legale ha annunciato ricorso al Riesame. Agosta deve rispondere dell’omicidio di Peppe Ottaviano, 40 anni, avvenuto nell’abitazione di questi, in via Manenti, la notte tra l’11 e il 12 maggio 2024.

