Omicidio Salvatore Privitera, due arresti a Catania

Catania – Omicidio Salvatore Privitera, c’è la svolta.

Questa mattina all’alba, i carabiniei hanno eseguito un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di due persone accusate di omicidio, soppressione di cadavere, porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio, reati aggravati dal “metodo mafioso”.

Uno dei due killer è il figlio di un esponente dei Cappello-Bonaccorsi.

Fra il giovane rampollo e la vittima ci sarebbero stati dei dissidi legati al traffico di stupefacenti. Maggiori dettagli sulle indagini saranno fornite in una conferenza stampa convocata stamani a Catania.

Il giorno dell’Epifania nelle campagne di Carlentini, i familiari di Salvatore Privitera trovarono la T-Roc presa a noleggio dal figlio completamente bruciata. Il ragazzo, 35 anni, aveva fatto perdere le tracce da Catania dal giorno prima.

Dentro la macchina c’erano dei resti umani che sono stati sottoposti al test del Dna, per avere certezza dell’identità della vittima.

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