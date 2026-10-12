On. Giorgio Assenza, maxi sconto sui debiti fiscali: da 495mila a 57mila euro. Salva la casa al mare (accanto a quella del Commissario Montalbano)

Ragusa – Da quasi mezzo milione di euro di debiti con il Fisco e gli enti previdenziali a poco più di 57mila euro da pagare. È il risultato del concordato ottenuto dall’on. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, che gli consentirà di conservare il proprio patrimonio immobiliare, comprese alcune proprietà nel territorio della provincia di Ragusa.

A ricostruire la vicenda è Il Fatto Quotidiano, nell’edizione di domenica 11 ottobre 2026, con un articolo firmato dal giornalista Leo Amato dal titolo «Così il capo FdI salva la casa sulla spiaggia di Montalbano».

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il parlamentare regionale aveva accumulato debiti per 495mila euro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. Grazie alla procedura di concordato, il debito da soddisfare scenderebbe a 57mila euro, con un abbattimento di circa l’88%.

Al centro della vicenda c’è anche un patrimonio immobiliare che comprende proprietà nel Ragusano, alcune delle quali in località particolarmente conosciute e apprezzate dal mercato turistico.

Tra queste figura una casa a Punta Secca, frazione balneare di Santa Croce Camerina, diventata celebre per la fiction televisiva del Commissario Montalbano. Nell’elenco riportato dal Fatto Quotidiano compare anche uno storico palazzo di circa 800 metri quadrati coperti, acquistato nel 1991 e situato a Comiso, con ulteriori spazi, garage e pertinenze.

La procedura è stata esaminata dal Tribunale di Ragusa che, secondo la ricostruzione giornalistica, ha omologato il concordato ritenendo la proposta economicamente più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziaria del patrimonio.

Un passaggio decisivo riguarda proprio la valutazione degli immobili e delle somme che sarebbe stato possibile recuperare attraverso una loro eventuale vendita.

Il Fatto Quotidiano riferisce che l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha presentato al Tribunale, il 5 maggio 2026, una domanda di concordato per conto del deputato regionale. I creditori avrebbero dovuto ricevere, in caso di liquidazione, circa 622mila euro, mentre la proposta concordataria prevedeva un soddisfacimento complessivo di circa 1,6 milioni di euro per l’insieme dei creditori coinvolti.

Il dato più significativo riguarda tuttavia il trattamento riservato al debito fiscale e previdenziale, destinato a essere soddisfatto soltanto in minima parte.

Nell’articolo viene riportata anche la posizione dell’avvocato Daniele Cassì, legale che ha seguito Assenza nella procedura. Il professionista sostiene che non vi sia stata alcuna distrazione patrimoniale e che il concordato sia stato valutato come soluzione più vantaggiosa rispetto alla liquidazione.

La vicenda assume particolare rilievo politico per il ruolo ricoperto da Assenza, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia in Sicilia e capogruppo del partito all’Assemblea regionale.

Non emerge dalla ricostruzione del quotidiano una contestazione penale nei confronti del deputato in relazione alla procedura: il concordato è uno strumento previsto dall’ordinamento per affrontare situazioni di crisi e sovraindebitamento, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

Resta però il dato politico ed economico: un parlamentare regionale che, attraverso una procedura giudiziaria, ottiene una drastica riduzione dei debiti fiscali e previdenziali, conservando immobili e terreni, tra cui proprietà nel territorio ibleo.

Una vicenda che, al di là della regolarità della procedura, pone interrogativi sull’effettiva capacità di recupero dei crediti pubblici e sulle condizioni alle quali il Fisco può accettare una riduzione così consistente delle somme vantate.

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