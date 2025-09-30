Ondata gelida dalla Russia, temperature in picchiata anche al Sud

Ottobre esordisce con un brusco calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno, per l’afflusso di aria fredda dalla Russia e con un nuovo peggioramento atteso nel fine settimana. È la sintesi tracciata da Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it. «Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6°C in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali. Il freddo russo arriverà e sarà una partenza shock con i primi quattro giorni di ottobre dal sapore quasi invernale, in particolare sulla fascia adriatica», afferma Tedici.

«L’1 ottobre il maltempo colpirà tutta la fascia orientale oltre a Emilia e Sicilia e, a macchia di leopardo, il resto del Paese; la diminuzione delle massime sarà diffusa e localmente anche di 8-10°C in meno rispetto al giorno precedente. Specialmente tra Marche, Abruzzo e Molise sembrerà di essere già a fine novembre.Giovedì 2 ottobre avremo un sensibile calo delle minime e un ulteriore ribasso delle massime al Centro-Sud; in pratica passeremo da massime di 22-24°C a 14-16°C anche al meridione.

«Ma saranno soprattutto le minime di venerdì e sabato a sorprendere gran parte degli italiani: alle prime ore del mattino del 3 e del 4 ottobre, alcuni termometri potrebbero avvicinarsi allo zero anche in pianura, soprattutto nelle zone interne del Centro-Nord», conclude Tedici. «Al momento le minime più basse previste sono intorno ai 4-5°C ma, localmente, potremo scendere anche più sotto nelle aree riparate dal vento. Attenzione, infine, ai venti che saranno anche di burrasca al Centro-Sud soprattutto giovedì, ma anche venerdì specie al meridione». Il dettaglio Martedì 30 : Nord : nuvolosità in aumento, piogge e rovesci sul Nord-Est . Centro : sereno o poco nuvoloso, peggioramento in serata sulle Marche . Sud : soleggiato e mite .

: : nuvolosità in aumento, e sul . Mercoledì 1 : Nord : rovesci al mattino, poi schiarite. Centro : temporali sulle regioni adriatiche e sul Lazio ; fiocchi sull’ Appennino ; ventoso . Sud : rovesci e temporali a tratti.

: : al mattino, poi schiarite. Giovedì 2:Nord: tempo stabile ma più freddo, soprattutto al mattino. Centro: fenomeni sulle adriatiche; neve in Appennino; venti sostenuti e clima rigido per il periodo. Sud: rovesci e temporali diffusi, ventilazione vivace e temperature sotto media. Tendenza: nuovo peggioramento atteso nel weekend.

