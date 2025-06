Pachino – Un operaio di 48 anni, di Biancavilla, Carmelo Magistro, è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato a Pachino nel Siracusano. L’uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi si sono rivelati inutili. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

© Riproduzione riservata