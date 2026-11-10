Operaio precipita da 10 metri e muore alla zona industriale. Si chiamava Antonino Fichera

Catania – Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio alla zona industriale di Catania, dove un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, è caduto dal tetto dell’azienda Sat (Siciliana articoli tecnici), specializzata nella fabbricazione e lavorazione di apparecchiature fluidodinamiche e componenti in materiale termoplastico, durante un intervento di riparazione per risolvere delle infiltrazioni d’acqua.

L’uomo, dipendente della ditta, ha compiuto un volo di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Sono giunti sul posto i soccorsi e l’ambulanza del 118 con il supporto dell’elisoccorso partito dall’ospedale Cannizzaro, ma per l’operaio non c’è stato più nulla da fare. Intervenuti anche una volante del commissariato di Librino e lo Spresal dell’Asp per i rilievi.

© Riproduzione riservata