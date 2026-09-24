Operazione contro i Santapaola, “lezioni di mafia con la pistola a bimbo di 5 anni”

“L’operazione ha colpito anche esponenti di rango delle organizzazioni criminali, questa esperienza ci restituisce l’immagine di una mafia capace di tornare sul campo, e addirittura di avere un controllo economico importante di molte attività”, ha detto il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita.

La tecnica dei clan era quella di imporre “una sorta di tassazione alle imprese” che, ha spiegato il magistrato, erano “costrette a pagare per ogni servizio reso una quota degli utili”. Questo, ha aggiunto Ardita, “ovviamente rappresenta una forma assolutamente di resa quasi ufficiale, fatturata dalle associazioni” con prezzi fuori dal mercato.

“C’è anche un livello superiore – ha sottolineato il procuratore aggiunto di Catania – con la mafia che si fa impresa col riciclaggio. E’ una fase successiva, quando si accumulano moltissimi strumenti economici, che sono poi riversati nell’economia e abbiamo anche il fenomeno delle intestazioni fittizie delle attività che sono svolte per conto di mafiosi da persone che sono prettamente pubbliche, non soltanto imprenditori del luogo, ma anche di alcuni che arrivavano da fuori”.

Su questi fenomeni, ha osservato Ardita, “c’è stata una evoluzione che li porta a essere comunque meno visibili” che “ha determinato appunto la copertura di questa attività, la non emersione”.

Tra gli aspetti dell’inchiesta sono emerse anche estorsioni in piedi da 40 anni e una lezione di mafia a un bambino di 5-6 anni a cui viene messa una pistola in mano dicendogli che quello era il suo futuro lavoro.

“È molto grave – ha detto il procuratore Francesco Curcio – che le estorsioni, che sono abusi e angherie, non vengano denunciate immediatamente. Gli imprenditori si devono convincere che lo Stato è sempre al loro fianco e che viene garantita la protezione a chi denuncia. Ma bisogna denunciare, anche perché se non si fa, se si è conniventi con questo sistema, sia pure subendo l’intimidazione, sono previste delle misure di prevenzione che possono arrecare ulteriori danni alle imprese”.

“Quindi – ha aggiunto Curcio – io chiedo a tutti gli imprenditori di prendere coscienza e di ribellarsi a questo sistema e assicuro che il mio ufficio e le forze di polizia garantiranno la massima protezione a chi metterà fine a questa forma di tassazione parallela del tutto indebita fatta dalla mafia. Anche perché – ha sottolineato il procuratore di Catania – purtroppo sono emersi casi di soggetti che pagavano 40 anni fa e che adesso abbiamo scoperto continuano a pagare. È una cosa veramente incredibile…”.

Sull’uso delle armi il procuratore Curcio ha rivelato che anche dalle indagini è emerso che “si è arrivati addirittura a mettere nelle mani di un bambino di 5-6 anni un’arma dicendogli che quello sarebbe stato il suo strumento di lavoro”.