Ore 16:15 dell’8 agosto, riaperto lo spazio aereo all’aeroporto di Catania

Catania – Uno stop and go estenuante.

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che è stata disposta la riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1), precedentemente chiusi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Sono ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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