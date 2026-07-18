Ore 21:19, black out a Marina di Ragusa

Ragusa – 21.19-21:47. È durato mezz’ora il black out a Marina di Ragusa giovedì sera. Colpa dei consumi energetici ed elettrici elevatissimi.

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Ragusa Peppe Cassì: “Non si è trattato di un guasto ma di un distacco che ha necessitato un riavvio manuale.

La contemporanea presenza di ben 15 guasti in due zone vicine a Marina, dovuti al gran caldo e alla forte richiesta di energia, ha fatto sì che l’intervento non fosse immediato. Questi i fatti.

Il “rischio zero”, purtroppo, non esiste, ma abbiamo ribadito a Enel l’esigenza di avere più squadre così da avere tempi di intervento ancora più celeri, h24.

Negli ultimi anni abbiamo avuto continue e pressanti interlocuzioni con Enel per sollecitare il potenziamento della rete su Marina così da evitare i disagi frequenti nel periodo estivo. Dal canto suo Enel ha sostenuto investimenti di alcuni milioni di euro per la realizzazione di un nuovo centro satellite lungo la strada tra Marina e Santa Croce e di una nuova cabina secondaria in via Genova in area concessa dal Comune, interventi che consentono di meglio distribuire e gestire i carichi elettrici”.

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