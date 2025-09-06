Orietta Berti canta stasera a Monterosso Almo

Monterosso Almo – Monterosso Almo si prepara a vivere il momento culminante dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore della città. Il programma di oggi e domani è ricco di eventi religiosi e civili, che culmineranno con l’attesissimo concerto di Orietta Berti.

Il concerto è previsto per le 21:30 in piazza San Giovanni, dove Orietta Berti ripercorrerà i suoi 55 anni di carriera con il concerto a tema “La mia vita è un film”.

© Riproduzione riservata