Orietta Berti stasera in concerto a Santa Croce Camerina per San Giuseppe

Santa Croce Camerina – Santa Croce Camerina si prepara a vestirsi a festa. Dal 13 al 15 marzo 2026 l’intera comunità camarinese scende in piazza per onorare il Santo Patriarca con un cartellone che coniuga sapientemente devozione secolare, cultura gastronomica e intrattenimento di qualità.

Il clou della kermesse è in programma per la serata di sabato 14 marzo: ad accendere la piazza sarà l’icona della musica italiana Orietta Berti, attesa per un concerto capace di riunire più generazioni sulle note dei suoi classici intramontabili e dei più recenti tormentoni radiofonici.

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