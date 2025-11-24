Ornella Vanoni, gli ultimi istanti: “Ha chiesto un gelato e poi è morta”

A rivelare come e quando la grande artista sia morta è stato il suo caro amico Mario Lavezzi

Milano – L’ultima richiesta di Ornella Vanoni prima di morire è stata un gelato. Lo racconta il compositore e cantautore Mario Lavezzi, che aveva prodotto diversi album della cantante.

«È successo che Ornella aveva appena cenato a casa sua», ha raccontato Lavezzi durante i Siae Awards, a cui ha preso parte poco dopo la scomparsa di Vanoni. «Aveva già in programma di andare da Fazio, stava bene, poi si è seduta sulla poltrona per vedere la televisione e ha chiesto alla sua assistente domestica che dormiva con lei di portarle un gelato, che ne avrebbe voluto mangiare un po’.

La domestica è andata in cucina, è tornata e l’ha trovata così. Il cuore l’ha abbandonata. Però è quello che lei avrebbe voluto, andarsene così», ha svelato ancora, non riuscendo a trattenere le lacrime.

