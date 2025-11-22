Ornella Vanoni, i funerali nella chiesa di San Marco, a Brera

Milano – Nel 2024 Ornella Vanoni aveva rivolto un appello al sindaco Beppe Sala: «Per me non è rimasto niente. Mi dedichi un’aiuola in centro. La voglio da viva. Adesso. “Aiuola Ornella Vanoni, manutenuta da lei”. Me ne prenderei cura di persona. Pianterei fiori e pomodori».

L’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi ha annunciato che la camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi. «La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domani, domenica, dalle 10 alle 14 e lunedì, dalle 10 alle ore 13», ha detto Sacchi. Il funerale si terrà lunedì 24 novembre nella chiesa di San Marco, nel cuore del quartiere Brera a Milano, alle ore 14,45.

In merito alla proposta che fece Vanoni di intitolarle un’aiuola a Milano, «vediamo cosa fare. Sono sempre quelle cose tra il serio e il faceto che diceva Ornella. È stata una grande nella storia artistica non solo di Milano e probabilmente meriterebbe anche altro», ha concluso Sala.

