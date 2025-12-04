Ornella Vanoni, il toccante ricordo della nipote Camilla: “Una parte di te dentro e con me senza fine”

Milano – Camilla Ardenzi ricorda la nonna Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. La nipote dell’icona della musica italiana condivide sui social un video in cui omaggia la nonna, cantando il suo celebre brano Senza Fine. “Una parte di te dentro e con me senza fine. Grazie”: è la toccante didascalia che accompagna il post.

Ornella Vanoni a Verissimo: “Mia nipote Camilla ha un coraggio infinito”

Camilla è figlia di Cristiano Ardenzi, nato dal matrimonio di Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi. Oltre a Camilla, Cristiano è papà anche di Matteo. Ornella Vanoni aveva parlato spesso a Verissimo dell’amore per i suoi nipoti. In particolare di Camilla aveva raccontato: “Mia nipote è tornata ieri dal Messico dopo un anno. Lei è partita quando aveva 18 anni, ha girato il mondo intero. Ha qualcosa di speciale, sarà questo suo senso della libertà. Il coraggio ti dà la libertà e lei ha un coraggio infinito”.

